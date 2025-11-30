Denizli 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde hafif sağanak yağmurlarla başlayacak. Gün boyunca bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 15°C olarak bekleniyor. Gece ise en düşük sıcaklık 11°C civarında olacak. Nem oranı %80, rüzgar hızı 9.7 km/h şeklinde tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:57, gün batımı ise 17:45 olarak hesaplanmış.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 1 Aralık Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 0°C arasında değişecek. 2 Aralık Salı günü yüksek bulutlar arasında güneş ara ara görünecek. 3 Aralık Çarşamba günü benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Bu günlerde sıcaklık gündüzleri 13°C, geceleri ise 0°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi önemli. Nem oranının yüksek olmasıyla grip gibi hastalıklara karşı dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk algınlığı riski artabilir. Sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Çocuklar ve yaşlılar gibi hassas grupların korunmasına önem gösterilmeli. Yüksek nem oranı nedeniyle evlerde havalandırma yapılmalı. Nem birikimi engellenmeli. Bu önlemler kişisel sağlık ve yaşam kalitesi açısından faydalı olacaktır.