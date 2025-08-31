Denizli 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 1 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığı 35°C, 2 Eylül Salı günü 35°C ve 3 Eylül Çarşamba günü 36°C civarında olacak. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli kalacak. Rüzgarlar hafif olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, aşırı ısınmayı önleyebilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda olmaktan kaçınmak gereklidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.