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Denizli 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli 31 Mayıs Cumartesi hava durumu yer yer sağanak yağışlı geçecek.

Denizli 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Denizli'de 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, yer yer sağanak yağmurların görüleceği bir güne işaret ediyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 22°C, gece en düşük sıcaklık 12°C olarak bekleniyor. Mayıs ayının ortalama sıcaklıkları 20°C civarında. Bu dönemde yağış miktarı 38 mm olarak kaydedilmektedir.

1 Haziran Pazar günü yer yer sağanak yağmurların devam etmesi bekleniyor. 2 Haziran Pazartesi günü sıcaklıkların 28°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. 3 Haziran Salı günü ise bol güneş ışığıyla birlikte sıcaklıkların 29°C'ye ulaşması beklenmektedir.

Bu dönemde, hava koşullarına göre bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Sıcaklıkların artacağı günlerde ise güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak amacıyla yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak da faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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