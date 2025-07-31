Denizli 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklıkların etkisiyle dikkat çekiyor. Gündüz hava sıcaklığının 39°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 24°C seviyelerinde seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgedeki yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 1 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 37°C, 2 Ağustos Cumartesi günü ise 36°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği bu saatlerde vücut ısısının aşırı yükselmesi engellenmelidir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücudun serin kalmasına yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

2 Ağustos Cumartesi ve 3 Ağustos Pazar günleri için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı ve açık alanlardan uzak durulmalıdır. Yağışların ardından oluşabilecek çamur kaymalarına karşı da tedbirli olmak önemlidir.

Denizli'de önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşulları devam edecek gibi görünüyor. Bu nedenle, hem sıcak hem de yağışlı günlere karşı önlemler alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.