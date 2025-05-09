Denizli 9 Mayıs Cuma hava durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, sabah saatlerinde az bulutlu bir hava ile başlayacak. Hava sıcaklığı 26°C'ye ulaşacak. Öğleden sonra sıcaklık 25°C civarına düşecek. Akşam saatlerinde ise 20°C'ye gerileyecek. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 17°C olarak kaydedilecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı ise gün boyunca %30 ile %49 arasında değişecek.

10 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığının 24°C civarında olması bekleniyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 11 Mayıs Pazar günü ise hava sıcaklığının tekrar 24°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu gün yağmurlu bir hava bekleniyor. 12 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığı 25°C civarında olacak. Açık bir havanın hakim olması bekleniyor.

Mayıs ayı boyunca Denizli'de ortalama sıcaklık 20°C, ortalama düşük sıcaklık 13.9°C ve ortalama yüksek sıcaklık 25.5°C olarak kaydediliyor. Yağış miktarı 38 mm olarak ölçülüyor. Ay boyunca 5 yağmurlu gün yaşanacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle ılımandır. Ancak ani sıcaklık değişimleri ve yağışlar görülebilir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları 20°C ile 25°C arasında değiştiğinden, kat kat giyinmek iyi bir tercih olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur.