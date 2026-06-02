HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli'de 2 çöp evden 43 kamyon atık çıkarıldı

Denizli'de iki evden 43 kamyon atık tahliye edildi. Ekipler, halk sağlığını korumak için harekete geçti.

Denizli'de 2 çöp evden 43 kamyon atık çıkarıldı

Denizli’nin Pelitlibağ Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların evlerini çöp eve dönüştürdüğü yönündeki ihbarlar üzerine, ekipler harekete geçti.

Denizli de 2 çöp evden 43 kamyon atık çıkarıldı 1

Çevre ve toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit eden iki ayrı konut, belediye ekiplerinin koordineli operasyonuyla tamamen temizlendi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden, söz konusu mülklerde geniş çaplı bir temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalara mahalle muhtarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli de eşlik etti.

Denizli de 2 çöp evden 43 kamyon atık çıkarıldı 2

Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen çalışma sonucunda, iki ayrı konuttan toplam 43 kamyon dolusu atık tahliye edildi.

Denizli de 2 çöp evden 43 kamyon atık çıkarıldı 3

Çıkarılan atıklar, Denizli Büyükşehir Belediyesine ait atık bertaraf tesisine güvenli bir şekilde nakledilerek bölge halkının rahat bir nefes alması sağlandı.

Denizli de 2 çöp evden 43 kamyon atık çıkarıldı 4

Mülk dokusuna azami özen gösterilerek yürütülen tahliye işlemleri sırasında, evlerde herhangi bir değerli eşyaya rastlanmadığı da ekiplerce tutanak altına alındı.

Denizli de 2 çöp evden 43 kamyon atık çıkarıldı 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DEM Parti'den 'mutlak butlan' çıkışı: Açıkça ilan ediyoruz!DEM Parti'den 'mutlak butlan' çıkışı: Açıkça ilan ediyoruz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yerel yönetimler merkezli skandallar' çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yerel yönetimler merkezli skandallar' çıkışı

Anahtar Kelimeler:
Denizli temizlik çevre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

Akılalmaz kaza! Mahalle sokağa döküldü, binalar tahliye edildi

Akılalmaz kaza! Mahalle sokağa döküldü, binalar tahliye edildi

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.