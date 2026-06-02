Denizli'de 2 çöp evden 43 kamyon atık çıkarıldı

Denizli’nin Pelitlibağ Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların evlerini çöp eve dönüştürdüğü yönündeki ihbarlar üzerine, ekipler harekete geçti.

Çevre ve toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit eden iki ayrı konut, belediye ekiplerinin koordineli operasyonuyla tamamen temizlendi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden, söz konusu mülklerde geniş çaplı bir temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalara mahalle muhtarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli de eşlik etti.

Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen çalışma sonucunda, iki ayrı konuttan toplam 43 kamyon dolusu atık tahliye edildi.

Çıkarılan atıklar, Denizli Büyükşehir Belediyesine ait atık bertaraf tesisine güvenli bir şekilde nakledilerek bölge halkının rahat bir nefes alması sağlandı.

Mülk dokusuna azami özen gösterilerek yürütülen tahliye işlemleri sırasında, evlerde herhangi bir değerli eşyaya rastlanmadığı da ekiplerce tutanak altına alındı.