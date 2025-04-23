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Denizli'de 23 Nisan coşkuyla kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Denizli'de tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören ve etkinlikler Ziya Tıkıroğlu Sanat Merkezi'nde öğrenciler tarafından sahnelenen çeşitli gösteriler devam ediyor.

Denizli'de 23 Nisan coşkuyla kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Denizli'de coşkuyla başladı. Valilik önündeki çelenk sunma töreni saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Valilik tören alanında başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardında sona erdi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler Ziya Tıkıroğlu Sanat Merkezi'nde devam ediyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Denizli
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