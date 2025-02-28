HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Denizli’de 280 gram Ramazan pidesi 20 liradan satışa sunulacak

Denizli’de 280 gram Ramazan pidesi 20 liradan satışa sunulacak

28.02.2025 16:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan pidenin fiyatı bu yıl da komisyon tarafından belirlendi. Denizli’de 280 gram Ramazan pidesi, 20 liradan satışa sunulacak.

Denizli’de 280 gram Ramazan pidesi 20 liradan satışa sunulacak

Denizli Fırıncılar Odası’nın sunduğu teklif, ilgili komisyon tarafından değerlendirilerek onaylandı. Yapılan açıklamaya göre, bu yıl Ramazan pidesinin fiyatı 280 gram için 20 lira olarak belirlendi. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, Ramazan sofralarının olmazsa olmazı pidenin fiyatının her yıl olduğu gibi bu yıl da titiz bir çalışma sonucu belirlendiğini ifade etti. Karadaban, "Komisyonumuz, yaptığı değerlendirmelerin ardından 280 gram Ramazan pidesinin fiyatını 20 lira olarak kararlaştırdı. Vatandaşlarımızdan israftan kaçınmalarını ve pideyi ihtiyaçları kadar almalarını rica ediyoruz" dedi.

Ramazan ayı boyunca vatandaşlar, geleneksel lezzetlerini bu fiyatla sofralarına taşıyacak. Fırıncılar, hijyen ve kalite standartlarını en üst düzeyde tutarak hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

En uzun oruç o gün tutulacak! Saat farkı dikkat çektiEn uzun oruç o gün tutulacak! Saat farkı dikkat çekti
7 asırdır her cuma "esnaf duası" ediyorlar7 asırdır her cuma "esnaf duası" ediyorlar
Anahtar Kelimeler:
Denizli pide
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'li belediyelerden sürpriz aşk haberi!

CHP'li belediyelerden sürpriz aşk haberi!

Yargıtay’dan DEM Partili vekil hakkında dikkat çeken karar

Yargıtay’dan DEM Partili vekil hakkında dikkat çeken karar

Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…

Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…

Fenomen dizi için karar verildi! Artık yayınlanmayacak

Fenomen dizi için karar verildi! Artık yayınlanmayacak

Son dakika | İstanbul'daki görüşme meyvesini verdi: İlk hamle Rusya'dan! Washington Büyükelçisi atandı

Son dakika | İstanbul'daki görüşme meyvesini verdi: İlk hamle Rusya'dan! Washington Büyükelçisi atandı

Şimdiye kadarki en sert çıkış geldi

Şimdiye kadarki en sert çıkış geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

PARTNER
Anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.