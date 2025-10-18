HABER

Denizli’de bir iş yeri alev alev yandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren bir işyeri alev alev yandı.

Denizli’de bir iş yeri alev alev yandı

Yangın, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken tekstil fabrikasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi ve fabrikada büyük hasar oluştu.

Denizli
