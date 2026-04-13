Denizli'de bir şahıs aracını polislerin üzerine sürdü

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde, Acıpayam yolu üzerinde gece saat 03.45 sıralarında meydana geldi.

ARACINI POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRÜP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Trafik denetimi yapan ekipler, bir hafif ticari araca dur ikazında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü, aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı.

BİR POLİS ARACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Aracın önünde bulunan polis sürücünün aniden gaza basmasıyla aracın altında son anda kurtuldu. Yaşanan tehlikeli anların ardından harekete geçen ekipler, kaçan aracı kısa sürede yakalayarak sürücüyü gözaltına aldı.

200 BİN LİRA CEZA YEDİ

Yapılan kontrollerde sürücünün birden fazla trafik kuralını ihlal ettiği belirlendi. Olay sonrası araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücüye yaklaşık 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır