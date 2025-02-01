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  4. Denizli'de ele geçirildi! Helenistik döneme ait: Paha biçilemeyen altın kral tacı

Denizli'de ele geçirildi! Helenistik döneme ait: Paha biçilemeyen altın kral tacı

01.02.2025 00:31
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Denizli'de paha biçilemeyen bir kral tacı ele geçirildi. Tacın Helenistik döneme ait olduğu ve aşırı değerli olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Denizli'de ele geçirildi! Helenistik döneme ait: Paha biçilemeyen altın kral tacı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elinde bulunan tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri tarihi eseri satmak isteyen kişiyi belirleyerek takibe aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda şüphelinin kullandığı otomobil durduruldu. Yapılan aramada otomobilin sürücüsüne ait gözlük kutusunu kontrol ettiklerinde içinde toplam 70 gram ağırlığında altın yapraktan oluşan taç ile 2 adet bronz sikke ve 1 adet gümüş yüzük ele geçirdi. Otomobilde bulunan S.Ç. ile C.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden S.Ç. tutuklanırken, C.K. ise serbest bırakıldı.

PAHA BİÇİLEMEZ KRAL TACI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Operasyonda ele geçirilen ve Denizli Müze Müdürlüğü görevlilerince incelenen altın parçalarının Milattan Önce Helenistik Dönem 1'inci ve 3'üncü yüzyıllara ait kralların taktığı taç olarak değerlendirildiği ve paha biçilemez bir eser olduğu ifade edildi.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Denizli jandarma komutanlığı
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