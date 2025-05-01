Denizli'de hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Denizli'de hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Denizli'de 1 Mayıs 2025 Perşembe günü, hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık ise 19°C civarında olacak. Nem oranı %55, rüzgar hızı ise 12.2 km/saat olarak tahmin ediliyor.

2 Mayıs Cuma günü, bölgesel düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. En düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık ise 16°C civarında olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü, hava daha sıcak olacak. Orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar görülebilir. En düşük sıcaklık 7°C, en yüksek sıcaklık ise 22°C civarında olacak.

4 Mayıs Pazar günü, ara ara şiddetli yağmurlar bekleniyor. En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık ise 23°C civarında olacak. Bu dönemde yağışların yoğun olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık hava etkinliklerinizi planlarken, hava durumunu dikkate almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.