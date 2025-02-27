Denizli’de kahreden olay! Evine dönerken yorulup dinlenmek için oturdu, koltukta hayatını kaybetti

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evine gitmek için yola çıkan Bayram Kabukçu (62), Fevzi Çakmak Bulvarı güzergahında giderken yorulduğunu hissedince dinlenmek istedi. Soluklanmak için bir iş yerinin önünde bulunan koltuğa oturan Bayram Kabukçu, aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

YAŞLI ADAMA SESLENEREK UYANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Dinlenmek için oturduğu koltukta hareketsiz bir şekilde kalan Bayram Kabukçu'nun uyukladığı zanneden çevre sakinleri yaşlı adama seslenerek uyandırmaya çalıştı. Yaşlı adamın hayatından endişe eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerde Bayram Kabukçu’nun bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Bayram Kabukçu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)