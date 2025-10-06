HABER

Denizli'de kanlı hesaplaşma: Seyir halindeki otomobile kurşun yağdırdı! Can kaybı ve yaralı var

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Saldırgan, olay yerinde aracını bırakarak kaçtı. Polis, geniş çaplı operasyon başlattı.

Denizli dün sabah saatlerinde kanlı bir olaya sahne oldu. Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi'nde, saat 09:45 sıralarında seyir halinde olan bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, bir hafif ticari araç, seyir halindeki otomobilin yanına yaklaşarak durdu. Araçtan inen kimliği belirsiz bir şüpheli, otomobilde bulunanlara aniden ateş açmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırı sonucunda otomobilde bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kişi ağır yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, kullandığı hafif ticari aracı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelenerek, şüphelinin kimliği ve kaçış güzergahı tespit edilmeye çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Olayın arkasında yatan nedenler henüz bilinmezken, alacak verecek meselesi veya bir husumet olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor. Polis, görgü tanıklarının ifadelerine de başvurarak olayı aydınlatmaya çalışıyor.

Denizli Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırganın en kısa sürede yakalanacağını ve adalete teslim edileceğini bildirdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

