Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki Nazlı'dan kahreden haber geldi...

Honaz'ın Kocabaş Mahallesi'nde yaşayan Gülizar-İsmail Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen, dün öğle saatlerinde kayboldu. Şeşen’i bulamayan ailesinin ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araştırmada bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, Nazlı Şeşen'in en son evinden çıkıp, evlerinin önündeki demir yolunda yürüdüğü, ardından kaybolduğu saptandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kamera görüntülerinde Şeşen’in, demir yolunda yürürken Aksu Deresi üzerindeki köprüye doğru yöneldiği için dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları dereye girip arama yaptı. Bu sırada dere kenarında, Nazlı Şeşen’e ait terlik bulundu. Derenin debisi yüksek olduğu için Aksu Deresi'ni besleyen Akbaş Barajı'nda kapaklar kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı’nın Asayiş Komando Timi, Honaz Jandarma Karakolu ekipleri ile jandarma arama köpeği de bölgedeki çalışmalara katıldı. Şeşen’i bulmak için çok sayıda kişi de arama çalışmalarına katıldı. Aramalar gece boyunca da devam etti.

NAZLI'DAN KAHREDEN HABER

Suyun debisinin düşmesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç adamlar derede arama çalışması başlattı.

Aramalar sonucun 4 yaşındaki Nazlı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır