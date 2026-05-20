Denizli'de kazada yaralanan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, dün Oğuz Mahallesi'nde Metin Çoban'ın kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Çoban ile eşi İlknur ve kızı Hatice Kübra Çoban (6), ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Hatice Kübra Çoban, bugün yaşamını yitirdi. Çoban'ın cenazesi Çameli ilçesi Kolak Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Yaralı anne ve babanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır