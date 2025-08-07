HABER

Denizli'de korkunç olay! Her şey para için... Genç doktor annesini komaya girene kadar darbetti

Melih Kadir Yılmaz

Denizli'de korkunç bir olay meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu belirtilen genç doktor yatalak annesine yaklaşık 2 saat boyunca şiddet uyguladı. Genç doktor 'Bana para bul' diyerek annesine şiddet uygularken, yaşlı kadın aldığı darbeler sonucu 'Allah' diyerek feryat etti. Beyin kanaması geçiren yaşlı kadın komaya girdi. Öte yandan durumu ekiplere bildiren bakıcı ise saldırgan tarafından "Balkondan aşağı atıp öldüreceğim" denilerek tehdit edildi.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

YAŞLI KADINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

"PARA BUL BANA" DİYEREK ŞİDDET UYGULADI

Yaşlı kadının darbedildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin 37 yaşındaki oğlu M.G. tarafından dövüldüğünü belirledi. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi.

YAŞLI KADIN ACILAR İÇİNDE 'ALLAH' DİYE FERYAT ETTİ

Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması yürekleri dağladı.

"O BAKICIYI DA BALKONDAN AŞAĞIYA ATARAK ÖLDÜRECEĞİM"

Olayın ortaya çıkıp, annesinin tedavi altına alınmasından bakıcıyı sorumlu tutan M.G.'nin "O bakıcıyı da balkondan aşağıya atarak öldüreceğim" diye tehdit ettiği A.K., cani evlattan şikayetçi oldu. Annesini daha önceden de defalarca darbettiği ileri sürülen M.G.'nin 7 sene tıp okuduğu, babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.

