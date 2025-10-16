Denizli'de korkunç olay! Okul müdürü çocuklarının gözü önünde vuruldu... Feryadı sokağı inletti

Olay, sabah saatlerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi 2001 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi 19 Mayıs İlkokulu Müdürü F.Ö., sabah okula götürmek üzere üç çocuğuyla birlikte evinden çıktı.

ARKASINDAN YAKLAŞIK ART ARDA ATEŞ ETTİ

Çocuklarının ardından kendisi de otomobiline bineceği sırada, Müdür F.Ö.'ye yaklaşan saldırgan, kıyafetinin altına gizlediği silahla art arda ateş ederek, hızla olay yerinden kaçtı.

FERYADI SOKAĞI İNLETTİ

Bacaklarından vurulan okul müdürü yere yığılırken, feryadı adeta sokağı inletti. Öte yandan müdürün çocukları da büyük bir korku yaşadı.

MÜDÜRÜ VURURKEN KAYDA ALDIRMIŞ

Saldırganın bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayda alınan dehşet anlarının ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen F.Ö.'nün tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

