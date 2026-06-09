Denizli'de motosiklet kazası: Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin devrildiği kazada yaralanan iki öğrenciden biri hastanede hayatını kaybetti.
Lise 1 Caddesi'nde dün motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan Eymen Çağlar Kutlu (17), kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücünün ise aynı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Ahmet Burak Y. (17) idaresindeki motosiklet, dün Lise 1 Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpmış, yaklaşık 20 metre savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki E. Ç. K. ağır yaralanmıştı.
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