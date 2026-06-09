HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli'de motosiklet kazası: Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir motosiklet kazası meydana geldi. Kazada bir öğrenci hayatını kaybetti.

Denizli'de motosiklet kazası: Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin devrildiği kazada yaralanan iki öğrenciden biri hastanede hayatını kaybetti.

Denizli de motosiklet kazası: Lise öğrencisi hayatını kaybetti 1

Lise 1 Caddesi'nde dün motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan Eymen Çağlar Kutlu (17), kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün ise aynı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Denizli de motosiklet kazası: Lise öğrencisi hayatını kaybetti 2

Ahmet Burak Y. (17) idaresindeki motosiklet, dün Lise 1 Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpmış, yaklaşık 20 metre savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki E. Ç. K. ağır yaralanmıştı.

Denizli de motosiklet kazası: Lise öğrencisi hayatını kaybetti 3
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Su kuyusuna düşen yaban domuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldıSu kuyusuna düşen yaban domuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Beyşehir ormanlarında geleceğe yatırımBeyşehir ormanlarında geleceğe yatırım

Anahtar Kelimeler:
motosiklet kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'

Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Akın ettiler: 'Yoğun talep nedeniyle randevu sistemine geçtik'

Akın ettiler: 'Yoğun talep nedeniyle randevu sistemine geçtik'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.