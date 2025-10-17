HABER

Denizli'de okul müdürüne çocuklarının gözü önünde silahlı saldırı! Kan donduran anlar kamerada

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, aracına bindiği sırada çocuklarının gözü önünde, okul müdürü Feyzi Özmen'i (48) tabancayla yaralayan K.K. (17) ile saldırı anlarını görüntüleyen arkadaşı A.Ç. (18) ve kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen U.A. (17) gözaltına alındı.

Denizli'deki olay, dün saat 08.00 sıralarında, Karahasanlı Mahallesi 2001'inci Sokak'ta meydana geldi. 19 Mayıs İlkokulu Müdürü Feyzi Özmen, sabah okula götürmek üzere 3 çocuğuyla birlikte evinden çıktı.

Çocuklarının ardından kendisi de otomobiline bindiği sırada Özmen'in yanına yaklaşan, müdürü olduğu okulun kantin işletmecisinin oğlu K.K., tabancayla peş peşe 3 el ateş edip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Özmen, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özmen'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARKADAŞI SİLAHLI SALDIRIYI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Öte yandan K.K.'nin bir arkadaşı, saldırı anını cep telefonuyla kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde; Özmen'in silahlı saldırıya uğradığı anlar yer alırken, çocuklarının olay sırasında çığlık attığı duyuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren K.K ile o anları videoya çektiği belirlenen arkadaşı A.Ç. yakalandı. Olayın ardından K.K.'nin kaçmasına yardımcı olduğu tespit edilen U.A. da operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

