HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Denizli’de sarp bölgede devam eden yangına müdahale ediliyor

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde çıkan sarp ve kayalık bölgede devam eden orman yangınına, şiddetli rüzgara rağmen hava ve karadan müdahale ediliyor.

Denizli’de sarp bölgede devam eden yangına müdahale ediliyor

Edinilen bilgiye göre; saat 17.00 sıralarında Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Akşar ve Gölcük mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Acıpayam ve Çameli Orman İşletme Müdürlüklerinde görevli ekipler sevk edildi. Yangının devam ettiği arazinin sarp, kayalık ve rüzgarında şiddetli olması çalışmaları zorlaştırsa da, orman ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti.

Denizli’de sarp bölgede devam eden yangına müdahale ediliyor 1

YANGINI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARININ SÜRÜYOR

Havadan 1 uçak ve 1 helikopterin yanı sıra karadan ise 19 arazöz, 3 iş makinesi, 11 ilk müdahale aracı ve 121 yangın söndürme işçisiyle müdahale edilen yangını, kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

(İHA)

13 Ağustos 2025
13 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Partili Acar'dan CHP lideri Özel'e tepkiAK Partili Acar'dan CHP lideri Özel'e tepki
AK Partili Acar'dan CHP lideri Özel'e tepkiAK Partili Acar'dan CHP lideri Özel'e tepki
Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yıldız oyunun menajeri açıkladı! Müjdeli haber...

Yıldız oyunun menajeri açıkladı! Müjdeli haber...

Ezeli rakibe dev fark! Fenerbahçe'den Avrupa'da dev yükseliş...

Ezeli rakibe dev fark! Fenerbahçe'den Avrupa'da dev yükseliş...

Trump-Putin görüşmesi öncesi çarpıcı iddia! Sonuç çıkmazsa hedef belli oldu

Trump-Putin görüşmesi öncesi çarpıcı iddia! Sonuç çıkmazsa hedef belli oldu

CHP'li Aytekin ve Zeybek, Çerçioğlu'na ateş püskürdü!

CHP'li Aytekin ve Zeybek, Çerçioğlu'na ateş püskürdü!

Şile'de denizde can pazarı! Yasak olmasına rağmen girince...

Şile'de denizde can pazarı! Yasak olmasına rağmen girince...

CHP lideri Özel, Çerçioğlu iddialarını doğruladı

CHP lideri Özel, Çerçioğlu iddialarını doğruladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.