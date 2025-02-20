Denizli’de sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Bıçak çekip 2 kişiyi yaraladılar, ortadan kayboldular

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grubun arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişiler yanlarındaki bıçakla tartıştıkları gruptan iki kişiyi yaraladı.

OLAYI GÖREN VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri tamamlanan iki yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz şüpheliler ise otomobilleri ile olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için ekiplerin çalışma başlattığı belirtildi.

(İHA)