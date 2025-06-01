HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Denizli'de tarihi okul binası çıkan yangında küle döndü

Denizli'nin Çal ilçesinde Cumhuriyet döneminin ilk okullarından biri olan 2 katlı, ahşap Ortaköy İlkokulu çıkan yangında küle döndü.

Denizli'de tarihi okul binası çıkan yangında küle döndü
Çiğdem Sevinç

Denizli'nin Çal ilçesinde Cumhuriyet döneminin ilk okullarından biri olan 2 katlı, ahşap Ortaköy İlkokulu çıkan yangında küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ortaköy Mahallesi'ndeki Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve taşımalı eğitime geçilmesiyle kullanılmayan yaklaşık 100 yıllık tarihi Ortaköy İlkokulu'nda dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. 2 katlı ahşap binadaki yangın, kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında bina tamamen yandı.

İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mutfakta çıkan yangın evi küle çeviriyorduMutfakta çıkan yangın evi küle çeviriyordu
Ekin yangını korkuttuEkin yangını korkuttu

Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otomotiv devi koltuk satmaya başladı! Fiyatı 53 bin TL

Otomotiv devi koltuk satmaya başladı! Fiyatı 53 bin TL

Enflasyon verisi öncesi zamlı maaşlarını tek tek söyledi! 'En düşük emekli maaşı...'

Enflasyon verisi öncesi zamlı maaşlarını tek tek söyledi! 'En düşük emekli maaşı...'

Beşiktaş'taki evinde öldürdü, Kocaeli'nde teslim oldu!

Beşiktaş'taki evinde öldürdü, Kocaeli'nde teslim oldu!

TRT spikerinin olaylı gecesi! Yönetmenle kavga etti

TRT spikerinin olaylı gecesi! Yönetmenle kavga etti

Kadın sürücüye trafikte dehşet yaşattılar

Kadın sürücüye trafikte dehşet yaşattılar

Güncel rakamı verdi! "O fay kırılmak zorunda"

Güncel rakamı verdi! "O fay kırılmak zorunda"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.