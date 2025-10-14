HABER

Denizli'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Denizli'de düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 15 milyon liralık 12 senet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buldan, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 15 milyon liralık 12 senet, 37 bin 500 avro, 3 bin 250 dolar, 9 Cumhuriyet altını, 149 boş senet, 4 doküman, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 443 tabanca fişeği ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Denizli
