Denizli'de trafik kazası! 10 kişi yaralandı

Denizli'de minibüs ile şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı. Minibüsün devrildiği, otobüsün yoldan çıktığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli-Uşak karayolu Çal ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'den kalkış yaparak Uşak istikametine giden Ayhan A. idaresindeki yolcu otobüsü ile Onur Yağcıoğlu yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, yolcu otobüsü de yoldan çıktı.

10 KİŞİ YARALANDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Otobüs'te 40'ı yolcu 43 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

