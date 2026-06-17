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Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

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Ufuk Dağ

Denizli’de jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında olduğu 12 avukat gözaltına alındı.

Denizli’de güvenlik güçlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök’ün de aralarında olduğu 12 avukat gözaltına alındı.

Denizli de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı 1

ARAMA YAPILDI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli uyuşturucu
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