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Denizli'de vahşet! 2 yaşındaki bebek darp edildi, hayati tehlikesi bulunuyor: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan bebek tedavi altına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Denizli’de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki çocuğun tedavi sürecinin ardından devlet korumasına alınacağını, Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olunacağını açıkladı.

Denizli'de vahşet! 2 yaşındaki bebek darp edildi, hayati tehlikesi bulunuyor: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

Olay, Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi. Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü.

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HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan bebek, Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından devam eden hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kapanan sağ gözünden acil ameliyat olmasına karar verilen bebek, çektiği acı nedeniyle gözyaşı dökerken, onu kucağına alan hemşireler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ‘Denizli’de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı’ şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Haberlere konu olan çocuğumuzun hastanedeki tedavi süreci devam etmektedir. Tedavi sürecinin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak evladımızın hakkını hukuk önünde arayıp ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli darp bebek
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