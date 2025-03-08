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Denizli'de yaşlı adam evinde eşi tarafından ölü bulundu!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.03.2025 18:36
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Denizli'de 5 katlı apartmanın 4. katında yaşayan yaşlı adam birlikte yaşadığı eşi tarafından ölü halde bulundu.

Denizli'de yaşlı adam evinde eşi tarafından ölü bulundu!

Olay, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 67 yaşındaki İsmet Köse, eşiyle birlikte yaşadığı 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairesinde eşi tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.

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Eşinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan İsmet Köse'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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İsmet Köse'nin cenazesinin evden çıkarıldığı esnada eşinin feryadı ise dikkatlerden kaçmadı. Acılı eş, çocukları ve yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Denizli
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