Denizli’de yoldan çıkan otomobil önce ağaca sonra eve çarptı

Kaza, Bozkurt ilçesi Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca ardından bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA