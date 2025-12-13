HABER

Denizli'de yürek burkan haber: Aylardır haber alınamıyor!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan gıda mühendisi 42 yaşındaki Cihan Köse'den, 6 aydır haber alınamıyor. Köse'nın KKTC'de üniversite öğrencisi olan 18 yaşındaki kızı Elif Köse, babasının hayatından endişe ettiğini belirtip, "Babamın telefon sinyali, en son 6 ay önce, kaybolmadan önce kendi evinde tespit edildi. Banka hesaplarında da 6 aydır tek bir hareket olmamış" dedi.

Cankurtaran Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen gıda mühendisi Cihan Köse, haziran ayının başında evden çıktı. KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencisi olan kızı Elif Köse, telefonla aradığı babasına ulaşamayınca Denizli'deki yakınlarını aradı. Ancak aradığı yakınları da Köse'ye ulaşamadı.

HERHANGİ BİR İZ BULUNAMADI

Bunun üzerine Elif Köse, Türkiye'ye geldi. Babasının cüzdan ve diğer kişisel eşyalarının evde olduğunu gören Köse, jandarmaya gidip 11 Haziran'da kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru sonrası jandarma ekipleri, Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanda arama çalışması yaptı. Ancak kayıp Köse'ye ait herhangi bir iz bulunamadı.

Elif Köse'nin sosyal medyayı kullanarak kayıp olan babasını bulma çabası da sonuçsuz kaldı. Köse, daha sonra eğitimi için KKTC'ye dönmek zorunda kaldı. 6 aydır kayıp olan babasından hiçbir şekilde haber alamayan Köse, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na evin çevresinde detaylı arama yapılması için dilekçe verdi.

'HER GEÇEN GÜN KAYGILARIM ARTIYOR'

Babasının hayatından ciddi şekilde endişe ettiğini belirten Elif Köse, "Babamın telefon sinyali, en son 6 ay önce, kaybolmadan önce kendi evinde tespit edildi. Banka hesaplarında da 6 aydır tek bir hareket olmamış. Babamdan tek bir iz dahi bulunamaması her geçen gün kaygılarımı artırıyor. Savcılığa evin çevresinde detaylı bir inceleme yapılması için başvurduk ancak sonuç alamadık. Yetkililerden babamın bulunması için yardım istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

