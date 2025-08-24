Denizli'deki orman yangınından iyi haber! OGM son gelişmeyi duyurdu

Cankurtaran mevkisindeki orman dışı alanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ile 307 personel sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak bölgedeki yangında, alevlere, havadan ve karadan müdahale edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na ait TOMA'larla, vatandaşlar da traktörlerine bağladıkları tankerlerle çalışmalara destek verdi. Motosikletli kuryeler ve sivil toplum kuruluşları da araçlarıyla bölgeye giderek alevlerle mücadele eden kişilere su ve gıda dağıtımı yaptı. Havanın kararmasıyla hava müdahalesi sona erdi. Karadan ise gece boyunca ekiplerin çalışması devam etti.

Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan müdahale yeniden başlandı. Güncel olarak alevlere 9 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 21 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 380 personel ile müdahale edilirken Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

(DHA)