HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli'deki orman yangınından iyi haber! OGM son gelişmeyi duyurdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki dün çıkan orman yangın korkutmuştu. Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Denizli'deki orman yangınından iyi haber! OGM son gelişmeyi duyurdu

Cankurtaran mevkisindeki orman dışı alanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ile 307 personel sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak bölgedeki yangında, alevlere, havadan ve karadan müdahale edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na ait TOMA'larla, vatandaşlar da traktörlerine bağladıkları tankerlerle çalışmalara destek verdi. Motosikletli kuryeler ve sivil toplum kuruluşları da araçlarıyla bölgeye giderek alevlerle mücadele eden kişilere su ve gıda dağıtımı yaptı. Havanın kararmasıyla hava müdahalesi sona erdi. Karadan ise gece boyunca ekiplerin çalışması devam etti.

Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan müdahale yeniden başlandı. Güncel olarak alevlere 9 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 21 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 380 personel ile müdahale edilirken Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.
(DHA)

Denizli deki orman yangınından iyi haber! OGM son gelişmeyi duyurdu 1

Denizli deki orman yangınından iyi haber! OGM son gelişmeyi duyurdu 2Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hasadı bu ay başlamıştı! Gizli tehlike...Hasadı bu ay başlamıştı! Gizli tehlike...
Kadıköy Boğası'nın galası gündem oldu! Paylaşımlar art arda geldiKadıköy Boğası'nın galası gündem oldu! Paylaşımlar art arda geldi

Anahtar Kelimeler:
orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nereye gitsek bu soruyla karşılaşıyoruz

Nereye gitsek bu soruyla karşılaşıyoruz

Oynadığı oyun hayatlarını kabusa çevirdi!

Oynadığı oyun hayatlarını kabusa çevirdi!

Aydın değil İzmir! Herkes bu iddiayı konuşuyordu, sessizliğini bozdu

Aydın değil İzmir! Herkes bu iddiayı konuşuyordu, sessizliğini bozdu

Mersin'de facia! Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı

Mersin'de facia! Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı

2021 yılında başlamıştı! Resmen bir devir kapandı

2021 yılında başlamıştı! Resmen bir devir kapandı

Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.