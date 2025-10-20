HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Denizli’den Elon Musk’a rakip çıktı

Denizli’de Elon Musk’a taş çıkaran vatandaş, Tesla’nın Cybertruck videolarından ilham alarak, boş vakitlerinde hurda malzemeleri değerlendirip evinde tek kişilik elektrikli bir pick-up üretti.Denizli’de yaşayan Rüştü Bal, Tesla’nın dünyaca ünlü modeli Cybertruck’tan ilham alarak kendi elektrikli pick-up aracını yaptı.

Denizli’den Elon Musk’a rakip çıktı

Denizli’de Elon Musk’a taş çıkaran vatandaş, Tesla’nın Cybertruck videolarından ilham alarak, boş vakitlerinde hurda malzemeleri değerlendirip evinde tek kişilik elektrikli bir pick-up üretti.

Denizli’den Elon Musk’a rakip çıktı 1

Denizli’de yaşayan Rüştü Bal, Tesla’nın dünyaca ünlü modeli Cybertruck’tan ilham alarak kendi elektrikli pick-up aracını yaptı. Tamamını 75 bin TL bütçeyle ve hurda malzemeleri geri dönüştürerek, kendi evinin bahçesinde geliştiren Bal, Elon Musk’a adeta "yerli rakip" çıktı.

Denizli’den Elon Musk’a rakip çıktı 2

Boş vakitlerinde tasarımını adım adım geliştiren Bal, "Tesla’nın Cybertruck videolarını izleyerek esinlendim. Her şeyi tek başıma yaptım, hurda malzemeleri geri dönüştürdüm. Aracımız fren yapılırken şarj oluyor ve 3-4 saatte tamamen şarj ediliyor. Ayrıca, tek kişilik bir araç ve sandalyeden elektrikli bisikleti de, boş zamanlarımda uğraşa uğraşa yaptım, şimdilik işimizi görüyor" dedi.

Denizli’den Elon Musk’a rakip çıktı 3

Denizli’den Elon Musk’a rakip çıktı 4

Aracın gövdesi sac levhalardan, elektrik sistemi ise tamamen yerli ve geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşması ise dikkatlerden kaçmadı.

Denizli’den Elon Musk’a rakip çıktı 5

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Instagram'ın tasarımı değişiyor! İşte yeni tasarımıInstagram'ın tasarımı değişiyor! İşte yeni tasarımı
Yer: Muğla! Lüks motoryat ile kaçarken yakalandılarYer: Muğla! Lüks motoryat ile kaçarken yakalandılar

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Evini aşiret basınca özür diledi

Evini aşiret basınca özür diledi

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.