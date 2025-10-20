Denizli’den Elon Musk’a rakip çıktı

Denizli’de Elon Musk’a taş çıkaran vatandaş, Tesla’nın Cybertruck videolarından ilham alarak, boş vakitlerinde hurda malzemeleri değerlendirip evinde tek kişilik elektrikli bir pick-up üretti.

Denizli’de yaşayan Rüştü Bal, Tesla’nın dünyaca ünlü modeli Cybertruck’tan ilham alarak kendi elektrikli pick-up aracını yaptı. Tamamını 75 bin TL bütçeyle ve hurda malzemeleri geri dönüştürerek, kendi evinin bahçesinde geliştiren Bal, Elon Musk’a adeta "yerli rakip" çıktı.

Boş vakitlerinde tasarımını adım adım geliştiren Bal, "Tesla’nın Cybertruck videolarını izleyerek esinlendim. Her şeyi tek başıma yaptım, hurda malzemeleri geri dönüştürdüm. Aracımız fren yapılırken şarj oluyor ve 3-4 saatte tamamen şarj ediliyor. Ayrıca, tek kişilik bir araç ve sandalyeden elektrikli bisikleti de, boş zamanlarımda uğraşa uğraşa yaptım, şimdilik işimizi görüyor" dedi.

Aracın gövdesi sac levhalardan, elektrik sistemi ise tamamen yerli ve geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşması ise dikkatlerden kaçmadı.

