Denizli Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Haziran Pazartesi 2026, Denizli'de hava durumu keyifli. Gündüz sıcaklık 28 derece civarında. Gece ise sıcaklık 16 dereceye düşecek. Hava genellikle açık olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte yaklaşık 3 kilometre. Nem oranı %34 civarında.

Bu güzel havayı değerlendirmek için etkinlikler planlayabilirsiniz. Yürüyüşe çıkmak iyi bir seçenek. Piknik yapmak da eğlenceli olabilir. Açık hava sporlarıyla vakit geçirmek keyif verir. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu olumlu görünüyor. 2 Haziran Salı günü, sıcaklık 29 derece civarında olacak. Orta şiddette yağışların görülmesi bekleniyor. 3 Haziran Çarşamba günü, sıcaklık 30 derece civarında. Hava koşulları açık olacak. 4 Haziran Perşembe günü de 30 derece bekleniyor. Hava koşulları yine açık olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda güneşten korunmak önemli. Su tüketimini artırarak vücudunuzu susuz bırakmamalısınız. Açık hava etkinlikleri yaparken hava koşullarını takip edin. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olun.

