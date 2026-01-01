HABER

Denizli Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu karla karışık yağmurlu geçecek. Sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeyden eserek saatte 6 ile 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %60 ile %89 arasında değişecek. Dışarı çıkacakların kalın giyinmesi, su geçirmez ayakkabı giymesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklıkları artacak. Hava durumu kontrol edilerek dışarı çıkılması önemli.

Ufuk Dağ

Denizli'de 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu karla karışık yağmurlu olacak. Yılın ilk günü oldukça soğuk geçecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar ise daha düşük olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 6 ile 9 kilometre arasında olmaktadır. Nem oranı %60 ile %89 arasında değişecek. Gün doğumu 08:19'da, gün batımı ise 17:54'tedir.

Bugün, dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Su geçirmez ayakkabılar giymek, üşüme ve ıslanma riskini azaltır. Trafikte görüş mesafesi düşebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Hızınızı azaltmanız önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 2 Ocak 2026 Cuma günü hava sıcaklıkları -4 ile 5 derece arasında olacaktır. Hafif karla karışık yağmur bekleniyor. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava sıcaklıkları 1 ile 11 derece arasında olacak. O gün hava açık geçecektir.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmelisiniz. Buna uygun hazırlık yapmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanız da iyi bir fikirdir.

