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Denizli Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 2 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 37-38 dereceye yükselecekken, gece sıcaklıkları 21-22 derece civarında kalacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin iklim koşullarını dikkate alması şart. Nem oranı düşük, rüzgar hızı hafif olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar serin kalmak için bol su tüketmeli ve hafif giysiler tercih etmelidir.

Denizli Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Denizli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Denizli'de 2 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37-38 dereceyi bulacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21-22 derece arasında değişecek. Bu sıcaklığa dikkat etmek önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler iklimi dikkate almalı.

Hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Rüzgar hızı hafif olacak. Bu durum, hava sıcaklığını daha hissedilir kılacak. Dışarı çıkarken bol su içmek faydalı. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi öneriliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığı yine 37-38 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 22-23 derece arasında seyredecek. 4 Ağustos Salı günü benzer sıcaklıklar beklentimiz var. Açık hava etkinlikleri planlayanlar buna dikkat etmeli.

Sıcak günlerde, 11:00-16:00 saatleri arasında dışarıda kalmamaya çalışmak önemlidir. Güneş ışınları dik konumda olacak. Cilt koruması için güneş kremi kullanmak faydalı. Şapka takmak da önerilen bir başka önlem. Açık hava etkinlikleri sırasında bol su içmek de önem arz ediyor. Vücut serin tutulmalı ve hafif giysiler tercih edilmeli.

Denizli'de 2 Ağustos 2026 Pazar günü ve yakındaki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin bu koşulları göz önünde bulundurması lazım. Plan yaparken gerekli önlemleri almak çok önemli.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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