Denizli Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

2 Şubat 2026 Pazartesi, Denizli'de hava durumu sabah saatlerinde sağanak yağışlarla bulutlu olacak. Sıcaklık en düşük 0°C, en yüksek ise 11°C arasında değişecek. Nem oranı %79 civarında. Rüzgar hızı 16 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:07, gün batımı saati ise 18:28 olarak hesaplandı.

Bugünkü hava durumu, sabah saatlerinde yağışlı koşullar nedeniyle dikkatli olmayı gerektiriyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız önemli. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, su geçirmez ayakkabılar tercih etmek faydalı olacaktır. Bu, ayaklarınızın kuru kalmasını sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 3 Şubat Salı günü yer yer bulutlu, ardından güneşli olacak. 4 Şubat Çarşamba günü sıcaklık daha artacak. 5 Şubat Perşembe günü bulutlu, 6 Şubat Cuma günü ise hafif yağmurlu olarak tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 3 Şubat'ta 1°C ile 11°C, 4 Şubat'ta 2°C ile 15°C, 5 Şubat'ta 4°C ile 14°C ve 6 Şubat'ta 6°C ile 11°C arasında değişecek.

Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken dikkatli olmalısınız. Yağışlı günlerde uygun kıyafet ve ayakkabı seçimi önemlidir. Hava sıcaklıklarının değişkenlik göstereceğini aklınızda bulundurun. Kat kat giyinmek, konforunuzu artıracaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giyebilmek de faydalıdır.

Denizli'de bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini ılıman, yağışlı koşulların hakim olacağını gösteriyor. Hava durumunu düzenli olarak takip edersiniz. Günlük planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz.