HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 2 Şubat 2026 sabahı sağanak yağışlarla başlayacak. Hava sıcaklığı 0°C ile 11°C arasında değişirken, nem oranı %79 seviyesinde olacak. Rüzgar 16 km/saat hızıyla esiyor. Dışarı çıkarak plan yapacakların şemsiye ve su geçirmeyen giysiler tercih etmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek, sıcaklıklar artacak. Yağışlı günlerde kıyafet ve ayakkabı seçimi konfor için önemli. Hava durumunu takip etmek, günlük planları etkili yapmayı sağlar.

Denizli Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

2 Şubat 2026 Pazartesi, Denizli'de hava durumu sabah saatlerinde sağanak yağışlarla bulutlu olacak. Sıcaklık en düşük 0°C, en yüksek ise 11°C arasında değişecek. Nem oranı %79 civarında. Rüzgar hızı 16 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:07, gün batımı saati ise 18:28 olarak hesaplandı.

Bugünkü hava durumu, sabah saatlerinde yağışlı koşullar nedeniyle dikkatli olmayı gerektiriyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız önemli. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, su geçirmez ayakkabılar tercih etmek faydalı olacaktır. Bu, ayaklarınızın kuru kalmasını sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 3 Şubat Salı günü yer yer bulutlu, ardından güneşli olacak. 4 Şubat Çarşamba günü sıcaklık daha artacak. 5 Şubat Perşembe günü bulutlu, 6 Şubat Cuma günü ise hafif yağmurlu olarak tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 3 Şubat'ta 1°C ile 11°C, 4 Şubat'ta 2°C ile 15°C, 5 Şubat'ta 4°C ile 14°C ve 6 Şubat'ta 6°C ile 11°C arasında değişecek.

Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken dikkatli olmalısınız. Yağışlı günlerde uygun kıyafet ve ayakkabı seçimi önemlidir. Hava sıcaklıklarının değişkenlik göstereceğini aklınızda bulundurun. Kat kat giyinmek, konforunuzu artıracaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giyebilmek de faydalıdır.

Denizli'de bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini ılıman, yağışlı koşulların hakim olacağını gösteriyor. Hava durumunu düzenli olarak takip edersiniz. Günlük planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
53 ilde turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı53 ilde turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi: "Adli tıp test sonuçlarının..."

Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi: "Adli tıp test sonuçlarının..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.