Denizli Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü, Denizli'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34 - 35 derece civarında. Gece ise sıcaklık 18 - 20 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 3 - 4 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %20 - %30 seviyelerinde olacak. Bu koşullar, açık ve güneşli bir havanın habercisi.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 34 - 35 derece civarında olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü ise 33 - 34 derece arasında seyretmesi bekleniyor. 5 Temmuz Pazar günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar olası. Ancak genel hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında tahmin ediliyor. 6 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 32 - 33 derece arasında olacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önlemler önemlidir. Bol su tüketimi şart. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Ayrıca güneş koruyucu ürünler uygulanmalıdır. Tüm bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımı olur.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek faydalı. Mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunmak önerilir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlığı korumak için önemlidir.

Denizli'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.