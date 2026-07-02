HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de hava durumu 2 Temmuz 2026 Perşembe günü sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 34-35 derece olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklık 18-20 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor ve saatte 3-4 kilometre hızda olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar devam edecek. Sıcak havalarda dikkatli olunmalı, bol su tüketilmeli ve güneşten korunulmalıdır. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almak önemlidir.

Denizli Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Denizli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü, Denizli'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34 - 35 derece civarında. Gece ise sıcaklık 18 - 20 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 3 - 4 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %20 - %30 seviyelerinde olacak. Bu koşullar, açık ve güneşli bir havanın habercisi.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 34 - 35 derece civarında olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü ise 33 - 34 derece arasında seyretmesi bekleniyor. 5 Temmuz Pazar günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar olası. Ancak genel hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında tahmin ediliyor. 6 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 32 - 33 derece arasında olacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önlemler önemlidir. Bol su tüketimi şart. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Ayrıca güneş koruyucu ürünler uygulanmalıdır. Tüm bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımı olur.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek faydalı. Mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunmak önerilir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlığı korumak için önemlidir.

Denizli'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacakTıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacak
Bolu geçişinde NATO denetimleri: Giriş çıkışlarda sıkı kontrolBolu geçişinde NATO denetimleri: Giriş çıkışlarda sıkı kontrol

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de korkunç olay! Yarı çıplak üst geçitte asılı halde bulundu

Kocaeli'de korkunç olay! Yarı çıplak üst geçitte asılı halde bulundu

Şırnak Üniversitesi rektörü: "O açıklamalar bana ait değil"

Şırnak Üniversitesi rektörü: "O açıklamalar bana ait değil"

Real Madrid'den tarihe geçecek 'Galacticos' operasyonu! Olise için Neymar'ın rekorunu kıracaklar...

Real Madrid'den tarihe geçecek 'Galacticos' operasyonu! Olise için Neymar'ın rekorunu kıracaklar...

Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

İsa Karakaş'tan dikkat çeken asgari ücret yorumu: '42 bin TL'yi aşacak'

İsa Karakaş'tan dikkat çeken asgari ücret yorumu: '42 bin TL'yi aşacak'

En düşük emekli aylığı için gözler 3 Temmuz'da! Bakan Işıkhan açıkladı

En düşük emekli aylığı için gözler 3 Temmuz'da! Bakan Işıkhan açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.