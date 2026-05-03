Denizli Hava Durumu! 03 Mayıs Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 3 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu serin ve yağmurlu olacak. Sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar etkisini gösterecek. Sıcaklık, gün boyunca 6 ile 9 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde yağışların şiddetinin artması bekleniyor. Akşam saatlerinde yağışlar devam edecek. Açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmanız faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler giymek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

4 Mayıs Pazartesi günü hava durumu 6 ile 13 derece arasında değişen sıcaklıklarla yağmurlu olacak. 5 Mayıs Salı günü sıcaklık 6 ile 16 derece arasında olacak. Bu gün kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 6 Mayıs Çarşamba günü sıcaklığı 8 ile 19 derece arasında değişecek. Bu gün daha sıcak bir hava bekleniyor. 7 Mayıs Perşembe günü sıcaklık 11 ile 23 derece arasında olacak. Bu gün çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Hava koşullarındaki değişkenlik nedeniyle planlarınızı esnek yapmalısınız.

Kuvvetli yağışların etkili olduğu bu günlerde, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları görülebilir. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Buzlanma ve don riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalısınız. Yağış anında kuvvetli rüzgarlar etkili olabilir. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse kapalı alanlarda bulunmalısınız. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmeniz önemlidir. Bu dönemde etkinliklerinizi planlarken esnek olmak faydalı olacaktır.