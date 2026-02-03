HABER

Denizli Hava Durumu! 03 Şubat Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 10 derece, akşam ise 9 derece civarına düşmesi bekleniyor. 4 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 15 dereceye, 5 Şubat Perşembe günü ise 16 dereceye yükselecek. Rüzgarın hızı saatte 5-7 kilometre arasında değişecek. Bu dönemde ılıman hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor.

Denizli Hava Durumu! 03 Şubat Salı Denizli hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Denizli'de 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 10 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının 9 dereceye düşeceği öngörülüyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %89, gündüz %65, akşam %69 ve gece %84 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman koşullarını sürdürecek. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığının 15 dereceye çıkması bekleniyor. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 16 dereceye ulaşacağı öngörülüyor. Rüzgarın hızı ise saatte 5-6 kilometre arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman olacak. Dışarıda vakit geçirirken güneş ışınlarından korunmak için koruyucu ürünler kullanmak faydalı olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabileceği için yanınızda ceket bulundurmalısınız. Rüzgar hızı düşük olacağından rüzgarın etkisi sınırlı kalacak. Rüzgarın etkisinden endişe etmeden dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

hava durumu Denizli
