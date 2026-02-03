Denizli Hava Durumu! 03 Şubat Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 10 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının 9 dereceye düşeceği öngörülüyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %89, gündüz %65, akşam %69 ve gece %84 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman koşullarını sürdürecek. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığının 15 dereceye çıkması bekleniyor. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 16 dereceye ulaşacağı öngörülüyor. Rüzgarın hızı ise saatte 5-6 kilometre arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman olacak. Dışarıda vakit geçirirken güneş ışınlarından korunmak için koruyucu ürünler kullanmak faydalı olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabileceği için yanınızda ceket bulundurmalısınız. Rüzgar hızı düşük olacağından rüzgarın etkisi sınırlı kalacak. Rüzgarın etkisinden endişe etmeden dışarıda vakit geçirebilirsiniz.