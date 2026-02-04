HABER

Düzce'nin üzerini kaplayan sis denizi havadan görüntülendi

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Kentin üzerini kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi.

Kentte hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yoğun sis oluştu. Özellikle kent merkezinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler için güvenlik tedbirlerinin alındığı kentte, hava sıcaklığı 0 derece olarak ölçüldü.

Kentin üzerini kaplayan yoğun sis tabakası, dron ile havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, binaların ve şehir silüetinin zaman zaman sis içinde kaybolduğu görüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

