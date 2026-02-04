Düzce'nin üzerini kaplayan sis denizi havadan görüntülendi

Kentte hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yoğun sis oluştu. Özellikle kent merkezinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler için güvenlik tedbirlerinin alındığı kentte, hava sıcaklığı 0 derece olarak ölçüldü.

Kentin üzerini kaplayan yoğun sis tabakası, dron ile havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, binaların ve şehir silüetinin zaman zaman sis içinde kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır