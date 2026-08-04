Denizli Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığının 37 - 38 derece civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 38 - 39 dereceye ulaşabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22 - 23 derece arasında seyredecek. Genel olarak hava güneşli olacak ve nem oranı düşük kalacak.

Önümüzdeki günlerde aynı hava koşullarının sürmesi öngörülüyor. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 38 - 39 derece arasında olabilir. 6 Ağustos Perşembe günü de benzer sıcaklık değerleri tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecektir.

Bu sıcak hava koşullarında, günün en sıcak saatlerinde dışarıda olmak kaçınılması gereken bir durumdur. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler giymek iyi bir seçim olacaktır. Bol su içerek vücut nemini korumak önemlidir. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında, gölge alanlarda kalmaya özen göstermek faydalıdır. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerine karşı koruma sağlayacaktır.