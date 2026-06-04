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Denizli Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında sıcak hava dalgası etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 28-35 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 12-21 dereceye yükselecek. Rüzgar hafif estecek ve nem oranı %41 civarında kalacak. Bu süreçte güneşten korunmak için güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek büyük önem taşıyor. Hassas grupların aşırı sıcaklardan kaçınması öneriliyor.

Denizli Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Denizli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

4 Haziran 2026 Perşembe günü, Denizli'de hava genel olarak güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28-29 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 12-14 dereceye düşecek. Rüzgar hafif eserek, yaklaşık 8 km/s hızla güneybatıdan esecek. Nem oranı %41 civarında kalacak.

5 Haziran Cuma günü, hava sıcaklıklarının 32-33 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 15-16 derece civarında olacak. Rüzgar hafif bir şekilde, yaklaşık 9 km/s hızla güneyden esecek. Nem oranı yine %41 civarında seyredecek.

6 Haziran Cumartesi günü, hava sıcaklıklarının 33-34 dereceye ulaşması öngörülüyor. Gece sıcaklıklarının ise 19-20 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar, yaklaşık 9 km/s hızla güney yönünden esecek. Nem oranı %41 civarında kalmaya devam edecek.

7 Haziran Pazar günü, hava sıcaklıklarının 34-35 derece arasında olacağı düşünülüyor. Gece sıcaklıkları 20-21 derece civarında olacak. Rüzgar yine hafif eserek, yaklaşık 9 km/s hızla güney yönünden esecek. Nem oranı %41 seviyesinde kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda olanların güneşten korunmaları önemlidir. Güneş kremi kullanmak gereklidir. Şapka takmak ve bol su içmek de koruma sağlar. Yüksek sıcaklıklar vücutta susuzluğa neden olabilir. Bu nedenle, gün boyunca yeterli su tüketimine dikkat edilmelidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar, aşırı sıcaklardan kaçınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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