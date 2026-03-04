HABER

Denizli Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli’de 4 Mart 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve açık geçecek. Gündüz sıcaklık 19-22 derece arasında yükselirken, akşam saatlerinde 2-3 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 16 km/saat olarak ölçülecek. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunan bu günün ardından, 5 Mart'ta sıcaklık 17-1 derece, 6 Mart'ta ise 14-1 derece aralığında olacak. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı ve hafif giysiler almayı unutmayın.

Enis Ekrem Ölüç

Denizli'de 4 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 2 - 3 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 16 km/saat ölçülecek. Gün boyunca açık hava etkinlikleri için koşullar ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Mart Perşembe günü sıcaklık 17 - 1 derece olacak. 6 Mart Cuma günü sıcaklık 14 - 1 derece arasında seyredecek. 7 Mart Cumartesi günü hava 11 - 2 derece dolaylarında bulunacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Güzel havayı değerlendirmek için birkaç önlem almalısınız. Gün boyunca bol su içmeyi unutmayın. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde hava genellikle daha soğuk olacaktır. Bu nedenle hafif bir ceket veya hırka almanız faydalı olacaktır.

