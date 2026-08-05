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Denizli Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de hava durumu 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü sıcak ve güneşli geçiyor. Gündüz sıcaklık 38-40 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar devam edecek. 6 Ağustos Perşembe ve 7 Ağustos Cuma günlerinde sıcaklıklar 37-40 dereceye ulaşacak. Bu yüksek sıcaklıklar, dışarıda zaman geçirenler için dikkat gerektiriyor. Sağlığınızı korumak adına bol su içmek ve hafif giysiler giymek büyük önem taşıyor.

Denizli Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 5 Ağustos 2026 Çarşamba. Denizli'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38-40 derece civarında. Gece ise 23-24 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava oluşturabilir.

Denizli'deki hava durumu, önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 38-40 derece. 7 Ağustos Cuma günü ise 37-39 derece civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor.

Sıcak hava koşullarında günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmamak gerekir. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir.

Denizli'de 5 Ağustos Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda önlemler alarak sağlığınızı korumak önemlidir.

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hava durumu Denizli
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