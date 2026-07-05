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Denizli Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu merakla bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 6 Temmuz'da da benzer hava koşulları hakim olacakken, 7 Temmuz'da güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öne çıkacak. Dışarıda bulunacakların uygun tedbirler alması gerekecek. Hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli.

Denizli Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Denizli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Denizli'de 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu dört gözle bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Gün boyunca hava bu şekilde devam edecek. Zaman zaman sağanaklar yaşanacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları söz konusu. 6 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 20 ile 22 derece arasında olacak. Yine gök gürültülü sağanak yağışların yaşanması tahmin ediliyor. 7 Temmuz Salı günü ise hava durumu biraz farklılaşacak. Sıcaklık yine 20 ile 22 derece arasında kalacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu hava koşullarında dikkatli olunması önemli. Gök gürültülü sağanak yağışların olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirenler için tedbir almak faydalı. Hava sıcaklıklarının 20 ile 22 derece olması, hafif giysilerin uygun olacağını gösteriyor. Uzun kollu veya hafif bir ceket rahatlık sağlayabilir.

Denizli'deki hava durumu, 5 Temmuz 2026 Pazar günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Sıcaklık aralığı 19 ile 22 derece arasında olacak. Dışarı çıkmadan önce hava koşullarını göz önünde bulundurmakta fayda var. Uygun hazırlık yapmanız önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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