Denizli Hava Durumu! 07 Nisan Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 7 Nisan 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gün boyunca sıcaklık 18 ile 20 derece civarında olacaktır. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Akşam saatlerine doğru sıcaklık 3 ile 5 derece arasında düşeceği tahmin ediliyor. Eğer akşam planlarınız varsa yanınıza bir ceket almanız iyi olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecektir. 8 Nisan Çarşamba günü hava 18 ile 20 derece arasında kalacak. Geç saatlerde yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 9 Nisan Perşembe günü sıcaklık 14 ile 16 dereceye düşecek. Bu gün artan bulutlarla birlikte yağışlı koşullar devam edecektir. 10 Nisan Cuma günü ise hava daha soğuk olacak. Sıcaklık 10 ile 12 derece civarına inecek. Gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor.

Bu hava koşulları sebebiyle, 8 Nisan'dan itibaren dışarı çıkarken bir şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcaklıklardaki düşüşlere karşı kat kat giymeniz de önemli. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur.

