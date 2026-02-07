Denizli Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu, hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 12 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgarın saatte 19 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Bu hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Dışarı çıkarken yağmurluk veya su geçirmez ceket almanız faydalı olur. Nem oranının yüksekliği nedeniyle, terleme artabilir. Hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 8 Şubat Pazar günü kapalı ve bulutlu, 9 Şubat Pazartesi günü hafif yağmurlu, 10 Şubat Salı günü de hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 10 ile 20 derece arasında değişecek.

Hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanız önerilir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol edin. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler alarak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olabilirsiniz.