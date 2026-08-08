Denizli Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü, hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 36-37 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 23-24 dereceye düşecek. Rüzgar hızı ise saatte 10 km olarak tahmin ediliyor. Sıcak hava, özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanlar için tehlike yaratabilir.

9 Ağustos Pazar günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Bol güneş ışığı altında sıcaklık yine 36-37 derece arasında olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü, sıcaklıkların aynı aralıkta, yani 36-37 derece dolaylarında olması bekleniyor. 11 Ağustos Salı günü sıcaklıklar 37-38 dereceye yükselebilir.

Sıcak havalarda dikkatli olmak önemlidir. Öğle saatlerinde dışarıda kalacak olanlar önlem almalıdır. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca serin ortamlarda kalmak, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak gereklidir.

Denizli'de 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü ve gelecek günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bunun için dışarıda vakit geçirenlerin gerekli önlemleri alması önemlidir. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için dikkatli olunmalıdır.