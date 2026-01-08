Denizli Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 8 Ocak 2026 Perşembe günü yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Yağmurlu hava koşulları etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 ile 10 dereceye düşecek. Yağışlı hava akşamda devam edecek. Rüzgar güney yönünden esecek. Rüzgarın hızı saatte 17 ile 24 kilometre arasında olacak.

Bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlık gerektiriyor. Şemsiye almak veya su geçirmeyen bir mont giymek faydalı olacaktır. Yağmurlu havalarda yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 9 Ocak Cuma günü hafif kar yağışı bekleniyor. 10 Ocak Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.