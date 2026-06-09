Denizli Hava Durumu! 09 Haziran Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu belirli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 25 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 27 derece civarında tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31 dereceye kadar yükselebilir. Hafif yağışların da görüleceği öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 25 derece civarında seyredecek. Hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. Gece saatlerinde hava açık olacak. Sıcaklıklar 21 derece civarında kalacak. Rüzgar sabah saatlerinde güneyden saatte 6 kilometre hızla esecek. Gündüzde kuzeyden saatte 15 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde güneydoğudan saatte 11 kilometre hızla rüzgarın eseceği öngörülüyor. Gece saatlerinde ise rüzgar güneyden saatte 5 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 29 derece civarında olacak. Bu durum 10 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek. 11 Haziran Perşembe günü sıcaklık 28 derece civarında kalacak. Her iki günde hava genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Fakat 9 Haziran Salı günü gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. 9 Haziran Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde 30 derece civarına ulaşabileceğini unutmamalısınız. Bol su içmeye dikkat edin. Güneş ışınlarından korunmaya özen gösterin. Rüzgar zaman zaman hızlanabilir. Açık alanlarda dikkatli olmanız tavsiye edilmektedir.